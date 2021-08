Doktorův šátek nepomohl. Jak Fuksa neprodal všechno, co v sobě měl

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Chtěl si z japonského Tokia odvézt zlato. Zvlášť poté, co mu nevyšly minulé hry v brazilském Riu. A dělal pro to všechno. Pět let Martin Fuksa dřel, rychlostní kanoistikou žil, na vodě trávil dlouhé hodiny a hodiny s bratrem Petrem, tátou Petrem a dědou Josefem. Ani to nestačilo.