Dostála neúspěch nakopl, kajak předvedl precizní jízdu, chválil Doktor

Obdivuju Pepu, jak se z toho zvedl. Ten závod byl pro něho těžký nejen psychicky, ale i fyzicky,“ řekl Martin Doktor, který je sám bývalý rychlostní kanoistika a v roce 1996 na OH v Atlantě vybojoval ve dvou dnech dvě zlaté medaile.

Dostál přijel do Tokia bojovat o zlatou medaili na singlkajaku, ale úterní finále mu nevyšlo, dojel fyzicky vyčerpaný až na pátém místě. „Bacha na to, být pátý na olympijských hrách, není úplně špatné, ale přece jenom on sem jel s jiným cílem. Spíš ho ten drobný neúspěch nakopl, než položil, což je úplně skvělé,“ řekl Doktor.

Česká posádka se od začátku závodu držela ve skupině, která naháněla australsko-německý tandem na čele. Po čtvrtině závodu byla šestá a postupně se posunovala dopředu. Ve finiši se dotahovali Maďaři, ale Dostál se Šloufem bronz uhájili.

„Před jejich finálovou jízdou smekám, to bylo fakt úplně precizní,“ chválil bývalý kanoista.

Jako šéf výpravy Martin Doktor osobně dohlédl na přebírání deváté české medaile z her v Tokiu. „Mrzela mě prázdná tribuna při vyhlašování, ale takový je obrázek těchto her,“ poznamenal.



Bilanci českého týmu už teď považuje za velmi příznivou a dodává: „Máme další naděje, ještě nekončíme.“