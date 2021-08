Dostál a Šlouf přivezli do Česka bronz. Jak jsou s Tokiem spokojeni?

Dostál si v deblkajaku skvěle vynahradil zklamání z individuálního závodu, kde chtěl útočit na zlato, ale skončil pátý.

Se Šloufem do finále odstartovali opatrněji, ve druhé polovině stupňovali tempo a ve finiši uhájili třetí místo před závěrečným náporem Maďarů.

„Je to fakt perfektní,“ zářil Šlouf. „Říkal jsem, že ta medaile skončí dřív nebo později v šuplíku, ale celé ty tři minuty a deset vteřin jsem vnímal, co se děje, jak nám to jede, ta synchronizace musela být perfektní.“



„Musím říct, že takový závod jsem na deblu snad nejel. Bylo to nádherné,“ přidal se Dostál.



Co poví po návratu do Česka?