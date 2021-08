Jiří Prskavec. Vypadá jako studentík, co nedávno složil maturitu. Ani postavou neohromí, skoro by se řeklo, že je tintítko. Přitom mu je osmadvacet, má dva syny a na divoké vodě už vyhrál, co se dalo. | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Vypadá jako studentík, co nedávno složil maturitu. Ani postavou neohromí, skoro by se řeklo, že je tintítko. Přitom je Jiřímu Prskavcovi osmadvacet, má dva syny a na divoké vodě už vyhrál, co se dalo. Naposledy olympiádu. Ale bože, jak suverénně! Taky se ptáte, kde se to v tom usměvavém klukovi asi bere?