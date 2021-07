Tím vším Jiří Prskavec byl. Jenže teď to má za necelých 100 vteřin potvrdit. V největším závodě, do kterého za pět let vyráží. Jako by ani nebojoval v prvé řadě se soupeři, ale s tím tlakem. Schopnost překonat ho je klíčem ke zlatému pokladu. Právě na tom s otcem trenérem celý rok pracovali.

„S tím tlakem musíš počítat. Ale zároveň víš, že z nich jezdíš nejlíp a že když to dokážeš v Tokiu předvést, musíš tam vyhrát,“ říkal mu táta.