Jachtaři Wearn a Rindomová dosáhli na OH v Tokiu na životní úspěch

Olympijské hry v Tokiu Jachting Muži - Laser: 1. Wearn (Austr.) 53 b., 2. Stipanovič (Chorv.) 82, 3. Tomasgaard (Nor.) 85, 4. Kontides (Kypr) 88, 5. Buhl (Něm.) 91, 6. Bernaz (Fr.) 92, 7. Ha Či-min (Korea) 98, 8. Scheidt (Braz.) 104. Ženy - Lase Radial: 1. Rindomová (Dán.) 78, 2. Olssonová (Švéd.) 81, 3. Bouwmeesterová (Niz.) 83, 4. Plasschaertová (Belg.) 87, 5. Tenkanenová (Fin.) 95, 6. Douglasová (Kan.) 100, 7, Zennarová (It.) 106, 8. Höstová (Nor.) 111.