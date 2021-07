Fuksa tým se otevře fanouškům ve filmu. A touží po olympijské medaili

Právě on kdysi budoval nymburský kanoistický klub, v němž k vrcholovému sportu úspěšně vedl syna Petra. Vnuk Martin se ke kanoistice propracoval postupně, jako kluk začínal na ledě s hokejkou.

„Zlom u něj naplno nastal v roce 2006, kdy jeho otec vyhrál mistrovství světa,“ vzpomíná Josef Fuksa v chystaném dokumentu, který nejen sportovním fanouškům přiblíží příběh populárního vodáckého klanu.

Martin Fuksa (vpravo) s mladším bratrem Petrem během testů v Račicích

„Právě od tohoto momentu se chtěl Martin takříkajíc potatit a dělal pro to vše. Na vodě byl několik hodin denně a vizi světového úspěchu měl ve svém hodnotovém žebříčku nejvýše.“

Martin už dávno patří do absolutní světové špičky, v níž ho nyní začíná doplňovat i mladší sourozenec Petr. Společně budou usilovat o olympijský úspěch. „Nominovat se do Tokia s bráchou, to byl v kariéře další sen, který jsem si chtěl splnit,“ prozradil Martin Fuksa. „I když se někdy v osobních i sportovních názorech dosti lišíme,“ usmál se osmadvacetiletý závodník.

Letos už posbíral dvě zlata z pětistovky a kilometru na červnovém mistrovství Evropy v Poznani.

Petr Fuksa je pro změnu čerstvě dvojnásobným vicemistrem Evropy do 23 let.

Kanoisté Martin (vlevo) a Petr Fuksovi vyhlížejí olympijské hry v Tokiu.

V Tokiu je čeká i vyhlížená společná účast na deblu. „Děláme kanoistiku, roli mohou hrát i přírodní vlivy. Medaili bych samozřejmě rád, ale jestli se to stane, uvidíme. Všechno je ve hvězdách,“ zamyslel se Petr Fuksa.

Do Japonska odlétají v neděli, podstoupí závěrečnou přípravu a do Tokia se přesunou koncem měsíce. „Čeká nás určitě ještě spousta tvrdých tréninků, tak dva tři týdny. Potom začneme víc odpočívat a připravovat se směrem ke startu,“ uvedl Martin Fuksa.