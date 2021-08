Deblkajak Dostál, Šlouf postoupil z rozjížďky přímo do semifinále

Dostál nastoupil do druhé disciplíny pod pěti kruhy den po nezdaru na singlkajaku, kde nenaplnil medailové ambice a skončil až pátý. Se Šloufem při společné olympijské premiéře od poloviny trati kontrolovali druhé postupové místo a bezpečně si zajistili účast v semifinále bez nutnosti startu ve čtvrtfinále.

„Byl jsem překvapený, že se nám povedla první polovina. Už měsíc tady v Japonsku trénuju a jen se připravuju na tohle a cítil se dobře. Jsem moc spokojený, že nemáme druhou jízdu, protože ta by následovala za nějakých padesát minut. To by byl mazec,“ byl Šouf rád, že se s Dostálem vyhnuli čtvrtfinále. „Dvojboj si užijeme a doufám, že projdeme semifinále,“ řekl Šlouf.

Dostál na sobě ráno cítil velkou únavu a po zklamání z neúspěšného závodu v singlkajaku na tom nebyl dobře ani psychicky. „Ani jsem Ráďovi neříkal, že nejsem úplně v pohodě, ale na rozjetí jsme jeli 350 metrů, tak jsme si v lodi sedli výborně. A věděl jsem, že závod bude dobrej,“ řekl.

Šlouf se snažil parťáka podporovat a nepochyboval o něm. „Už spolu nějaký rok jezdíme a vždycky si říkám, sice má singla, ale je to profík a je na tom tak dobře, že to dá i do debla. Teď to je poprvé, kdy se mu singkajak nepovedl podle jeho představ, ale na druhou stranu je chuť v Pepovi i ve mně, abychom si udělali hezký výsledek v deblkajaku,“ řekl Šlouf.

Fakt, že byl Dostál unavený, pomohl souhře české posádky. „Když jsem brutálně při síle, tak to do debla nedělá dobrotu. Potom přetahuju loď sám a záběr není dobře sladěný. Tím, že jsem měl v hlavě i těle včerejšek, tak jsem se snažil přizpůsobovat Radkovi, našli jsme dobrý společný záběr, který odjížděl a tím jsme zlomili všechny ostatní soupeře,“ řekl Dostál.

Za Maďary zaostali Češi o 1,548 sekundy, na třetí Australany Rileyho Fitzsimmonse a Jordana Wooda měli v cíli náskok více než pět sekund. Soupeři však v závěru trati již viditelně šetřili síly na další dnešní start.