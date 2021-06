Japonští zdravotničtí experti vyzvali, aby se olympiáda konala bez diváků

Závěry zveřejněné ve zprávě, která vznikla pod vedením zdravotnického poradce Šigerua Omiho, jsou v rozporu s prohlášením předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotové. Ta tento týden listu Sankei šimbun řekla, že by chtěla na olympijské stadiony pustit až 10 000 diváků.

O tom, že na sportovní svátek nebudou smět přicestovat žádní zahraniční diváci, bylo rozhodnuto už v březnu. Pořádání olympiády, která má začít 23. července, se ale organizační výbor nemíní vzdát. Zrušení olympijských her, které byly kvůli epidemii nemoci covid-19 již loni odloženy, by vyšlo organizátory, tokijskou vládu, sponzory a pojišťovny velmi draho, píše Reuters.

„Tato událost je jiná než běžné sportovní akce vzhledem k jejímu rozsahu a zájmu veřejnosti, a také proto, že se kryje s letními prázdninami... Existuje riziko, že pohyb lidí a příležitosti ke kontaktu během olympiády přispějí k šíření infekce, což vyvine tlak na zdravotní systém,“ uvedli zdravotničtí experti v dnes zveřejněné zprávě. „Uspořádání her bez diváků představuje nejméně riskantní možnost,“ dodali.

Konečné rozhodnutí týkající se přítomnosti domácích diváků padne na schůzce, které se zúčastní organizátoři olympiády, zástupci Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru, japonské vlády a tokijské metropolitní vlády. Schůzka by se mohla konat již v pondělí.



„Chci, aby byla olympiáda s diváky. Na schůzku půjdu s tímto názorem,“ řekla listu Sankei šimbun předsedkyně organizačního výboru Hašimotová.

Japonská vláda ve čtvrtek rozhodla, že od neděle zruší stav nouze v devíti prefekturách, včetně Tokia. Umožňuje to pokles případů nákazy koronavirem. Některá opatření ale nadále zůstanou v platnosti.

Expertní skupina pro boj s koronavirem uvedla, že úřady by měly být připraveny stav nouze znovu vyhlásit, jestliže začne množství infekcí narůstat. Pokud na tribuny vpustí diváky, pak by měla být dodržována velmi přísná opatření. Diváci by například měli být pouze z řad obyvatel oblasti, kde se příslušný stadion nachází.

Renomovaný lékař a někdejší představitel Světové zdravotnické organizace Šigeru Omi již počátkem června prohlásil, že že pořádat olympijské hry uprostřed pandemie infekční nemoci „není normální“.