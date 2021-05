Olympijské Tokio včetně úspěchů Čáslavské ukazuje výstava v Národním muzeu

To je zatím jediná ze tří naplánovaných olympiád, která se v japonské metropoli uskutečnila. V roce 1940 byly hry zrušeny kvůli druhé světové válce a loni o rok odloženy kvůli pandemii koronaviru.

Vedle sportu výstava představuje také historické a společenské souvislosti. „Výstava ilustruje olympijské úspěchy našich sportovců v čele s Věrou Čáslavskou. Ale také úžasný pokrok a změny ve sportu, technologiích i každodenním životě. Pro mě osobně je nejcennější atmosféra, kterou cítíte z dobových materiálů. Je unikátní, ale v něčem velmi podobná atmosféře, kterou zažívají sportovci na olympijských hrách i v současnosti. Jde o pocit výjimečné soudržnosti, ale zároveň rozmanitosti a pestrosti,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval v tiskové zprávě.

Vedle Národního muzea a ČOV se na výstavě podílely Vojenský historický ústav a japonské velvyslanectví. Hrdinkou tokijské olympiády před 57 lety byla Čáslavská, která zde získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Fanoušci mohou na výstavě obdivovat nejen její tehdejší medaili, ale i tři originální kimona věnovaná japonskými fanoušky a střevíc, který dostala od japonského císaře.

Nezapomnělo se ani na dalšího olympijského vítěze z Tokia 1964, dráhového cyklistu Jiřího Dalera. Pro srovnání je vystaveno jeho závodní kolo a aktuální špičkový model. V expozici jsou i části tehdejší osmiveslice, další dobové sportovní oblečení a dosud nepublikované fotografie Karla Nováka. Ten zaznamenal nejen sportovní výkony, ale i všední život v Tokiu, olympijskou vesnici nebo přílet československé výpravy.

Pohyblivé záběry jsou k vidění díky archivu České televize a oficiálnímu filmu Mezinárodního olympijského výboru. Atmosféru dokreslují i nahrávky Českého rozhlasu. „Sportovní sbírka Národního muzea je jednou z nejvýznamnějších i v evropském kontextu. Cíleně a dlouhodobě mapujeme a dokumentujeme nejen české sportovní úspěchy, ale i významné sportovní soutěže včetně olympiád. Doufám, že se výstava bude návštěvníkům líbit a po skončení olympijských her v Tokiu v České republice přibude mnoho nových medailí,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

K výstavě Olympijské Tokio, která bude otevřena do konce srpna, je naplánovaná řada doprovodných akcí naživo i on-line. Mimo jiné by to měl být křest Encyklopedie českých a československých olympioniků, kterou zpracoval historik František Kolář. Až to epidemiologická situace umožní, plánují se komentované prohlídky nebo setkání s bývalými i současnými sportovci.