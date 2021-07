Mapa do Tokia: výhra, výhra a výhra. Nebudeme moc trénovat, velí Satoranský

„Turecko si zasloužilo vyhrát, největší rozdíl byl ve volných střelách a trojkách. Jeho úspěšnost byla daleko lepší než naše. Trochu nás zlobili na útočném doskoku, připadalo mi, že musíme hrát trochu fyzičtěji,“ řekl Satoranský, jediný současný český zástupce v NBA.

Turci, kteří v týmu mají z nejlepší ligy světa Cediho Osmana z Clevelandu, Ersana Ilyasovu z Utahu, Furkana Korkmaze z Philadelphie a Ömera Yurtsevena z Miami, dali dvanáct trojek při úspěšnosti 46 procent oproti šesti českým trefám s úspěšností jen 23 procent. S 20 body nejlepší střelec utkání Korkmaz dal čtyři.

„A připadalo mi, že jsme ve druhé půli unavení. Není ale čas na únavu, zítra hrajeme zápas, který rozhodne o tom, jestli postoupíme ze skupiny, nebo pojedeme domů. Musíme do toho dát vše a snad budeme hrát lépe než teď ve druhém poločase,“ doplnil Satoranský, který sehrál první reprezentační zápas od předloňského mistrovství světa v Číně.

„Je to samozřejmě složitější, všichni jsme to čekali. Nebudu lhát, není to jednoduché hrát bez přípravy. Trochu mi to připadalo teď jako přípravný zápas, ale s tím jsme do toho šli, že ta příprava tady není. Každý to má podobné,“ prohlásil Satoranský, který se k týmu připojil až v pátek cestou z Montrealu přímo z Chicaga a nebyl k dispozici v žádném z pěti přípravných duelů stejně jako Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul a Jaromír Bohačík ze Štrasburku.

S Uruguayí, která v úvodním duelu podlehla Turecku 86:95, se česká reprezentace utká poprvé v historii a soupeř bude mít výhodu jednoho dne odpočinku navíc. „Dokážeme si odpočinout, nebudeme moc trénovat, podíváme se na jejich zápas proti Turecku. Překvapili mě, je to velice dobře organizovaný tým, který hraje agresivně v obraně, mají hru v dolním postavení i z perimetru,“ prohlásil Satoranský.

Uruguay je na 45. místě žebříčku FIBA, tedy o 33. míst za Českou republikou, přesto lídr českého týmu nečeká nic snadného. „Jestli chceme vyhrát, musíme zlepšit týmový výkon a speciálně se trefovat víc do koše. Vypracovali jsme si (proti Turecku) dobré střely, ale nedokázali jsme je proměnit,“ dodal Satoranský.