Bláznivý konec, školácké chyby. Ani nevím, čím jsme to urvali, uznal Satoranský

„Byl to docela bláznivý konec. Abych řekl pravdu, tak ani pořádně nevím, čím jsme to urvali. Tu radost z výhry kazí pocit z posledních pár minut, kdy jsme dělali školácké ztráty. Nechávali jsme je chodit do protiútoků, kde měli volné střely,“ řekl Satoranský.

Uruguayi patřil začátek i konec zápasu. Čechům pomohla především pasáž na začátku druhé čtvrtiny, kdy šňůrou 19:0 unikli do náskoku 16 bodů, ale jihoamerický tým se naděje na svou první účast na olympiádě od roku 1984 nechtěl za žádnou cenu vzdát.

„Musím jim dát kredit, protože bojovali až do konce. Je to nepříjemný tým a typický jihoamerický celek s malými guardy, kteří to hodně tlačí na balon,“ ocenil soupeře rozehrávač Chicaga.

Momenty ze zápasu Česko - Uruguay:

„Nevyužívali jsme naši výškovou převahu. Někdy jsme doplatili na naši nesehranost. Nedokázali jsme ten pres překonat a získávat rychlé body. Ke konci nám nepadala střelba. To nám vzalo trošku sebevědomí. Jsem rád, že i tak jsme to dokázali vybojovat v obraně. Soupeře jsme dneska přeskákali,“ prohlásil Satoranský, který byl stejně jako v úvodním duelu s Tureckem (70:87) nejlepším českým střelcem. Dal 19 bodů, k tomu nasbíral osm asistencí a sedm doskoků.

Spokojený byl Satoranský s hrou ve druhé čtvrtině. „Myslím, že jsme tam měli spoustu zisků. To byla naše pasáž, kdy jsme nejlépe bránili. Chodili jsme do rychlých protiútoků a vytvářeli si volné střely, podávali si balon,“ vracel se k povedení pasáži.

Je mu jasné, že už si tým nemůže dovolit podobné výpadky jako proti Uruguayi. Cesta k účasti na olympiádě poprvé od roku 1980 ještě z dob Československa totiž vede jen přes výhru nad favorizovanou Kanadou a následně i přes úspěch proti lepšímu z dvojice Turecko - Řecko.

„Doplatili jsme na to, že jsme nesehraní. Dostali nás pod tlak a my jsme několikrát zazmatkovali. To se nám nemůže stávat. Proti ještě lepším týmům se nám to nemusí vyplatit. Kanada je favorit turnaje, takže se musíme zlepšit ve dni volna. Snad budeme pokračovat v trendu zlepšování výkonu,“ dodal Satoranský.