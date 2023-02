Korupční aféra kolem tokijské olympiády bobtná. Soud obžaloval šest firem

Případ se týká podezření, že se společnosti a jednotlivci nezákonně předem domluvili na kontraktech týkajících se testovacích akcí před olympijskými hrami i během samotných OH.

Mezi sedmi obžalovanými osobami jsou bývalý člen organizačního výboru Jasuo Mori a Kodži Henmi, jenž vedl ve společnosti Dentsu sportovní oddělení. Oba byli tento měsíc zatčeni.

Společnost Dentsu byla významným hnacím motorem kandidatury Tokia na organizaci her. Jakmile bylo v roce 2013 japonskému velkoměstu pořadatelství uděleno, stala se Dentsu hlavní marketingovou společností her a od místních sponzorů získala rekordních 3,3 miliardy dolarů (73,3 miliardy korun). Bylo to minimálně dvakrát víc než u jakýchkoli OH v minulosti.

Tokijští organizátoři uvedli, že pořadatelství OH 2020, které byly kvůli koronavirové pandemii odloženy o rok, stálo 13 miliard dolarů (289 miliard korun). Vládní audit nicméně ukázal, že výdaje mohly být až dvakrát vyšší. Minimálně 60 procent tvořily veřejné finance.

Vyšetřovatelé se také zabývají jiným úplatkářským skandálem týkajícím se bývalého manažera Dentsu a člena organizačního výboru Harujukiho Takahašiho. Je podezřelý z braní úplatků od oděvní firmy Aoki, jež oblékala japonský olympijský tým, a dalších společností podílejících se na OH.

Skandál kolem her v Tokiu snížil šance Sappora na organizaci ZOH 2030, i když bylo toto severojaponské město původně považováno za favorita. Kandidáty jsou Stockholm a Salt Lake City.