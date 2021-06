Plavkyně Alshammarová se na rekordní sedmé olympiádě nepředstaví

Matka dvou dětí Alshammarová původně ukončila kariéru v roce 2016, ale letos se vrátila a chtěla si start v Tokiu zajistit ve štafetě. „Bylo to těžší, než jsem si představovala,“ přiznala plavkyně, jež nechyběla na OH od Atlanty 1996 až do Ria de Janeiro před pěti lety. V Sydney před 21 lety dosáhla na dvě stříbra a bronz.

„Pokud chceš dobře závodit, musíš často trénovat. A letošní rok byl (s pandemií) jiný. Trénovala jsem víc, ale nekonalo se moc závodů. A na stovce mi to v závěru kariéry tolik nešlo. Dneska to fakt hodně bolelo,“ dodala specialistka a bývalá mistryně světa na sprinterských tratích volný způsob a motýlek.

Rodačka ze Solny zůstane jedinou plavkyní, která se představila na šesti olympiádách. Mezi jejími mužskými kolegy to dokázali její krajan Lars Frölander a Turek Derya Büyükuncu. Oba nechyběli od Barcelony 1992 až po Londýn 2012.

Kariéru Alshammarová uzavře v neděli v Římě na kraulařské padesátce. Na ní se o start v Tokiu nepokouší.