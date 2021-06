Matelová se kvalifikovala na olympiádu, v Tokiu budou tři čeští stolní tenisté

Jančařík si účast v tokijském turnaji zajistil na světové kvalifikaci v Dauhá a Širuček vybojoval poslední volné místo z evropské kvalifikace v Guimaraesi.

Matelová je 51. hráčkou světa a věděla už před evropskou i světovou kvalifikací, že jí postavení v hodnocení dvouhry ITTF bude na Tokio stačit. „Nemohlo mi to utéct. Jsem ráda, že to vyšlo, protože se na to čekalo strašně dlouho, ale věděla jsem, že to tak bude. Jsem ráda, že to je oficiální,“ řekla členka francouzského týmu Etival.

V Riu de Janeiro v roce 2016 startovala na olympiádě poprvé a vypadla v 1. kole. „Až na výsledek bylo super, jak to v českém týmu klapalo. Viděli jsme hodně jiných sportů a byla to bomba,“ vzpomínala. V Tokiu se podobných zážitků kvůli koronavirovým omezením nedočká. „To mě mrzí. Na druhou stranu se budeme soustředit jenom na pinec, nebudou žádné rušivé elementy.“

Pojede na své druhé hry jako Jančařík a také by chtěla vydržet v turnaji déle než jeden zápas. „Mám to určitě stejně. Olympiáda je velká akce jednou za čtyři roky a určitě bych tam chtěla něco uhrát,“ řekla třicetiletá stolní tenistka, která se podle svých slov od Ria změnila. „Dospěla jsem herně i lidsky. A musím říct, že čím jsem starší, tím jsem větší a větší profesionál a věnuju tomu víc času. Víc nad tím přemýšlím, což je někdy asi trochu na škodu, ale tak to mám.“

Před olympiádou ještě absolvuje ve Varšavě mistrovství Evropy jednotlivců, které začne za tři týdny. „Teď máme dvě soustředění, tento týden s Polkami, příští týden v Rakousku. Pak bude už příprava v Česku i s juniorským reprezentanty v Havířově,“ uvedla.