13. DEN OH: Ondra leze finále, Spilková hájí desítku. Začínají pětibojaři

Čtvrteční olympijský program začne z českého pohledu paradoxně ještě ve středu. Ve 23:30 začíná vytrvalostní závod plavců na deset kilometrů, na jehož startu se objeví i Matěj Kozubek.



Ve středu svůj turnaj perfektně načala i golfistka Klára Spilková. Ve čtvrtek od 0:30 rozehrává druhé kolo ze čtyř kol.



Vstoupí do něj z děleného sedmého místa s výsledkem dvě rány pod par. Na vedoucí Švédku Madelene Sagströmovou ztrácí tři rány. O druhou příčku se dělí s odstupem jedné rány světová jednička Nelly Kordová z USA.



Ve 2:00 SELČ pokračuje i soutěž desetibojařů. Po první pěticí disciplín je Adam Sebastian Helcelet sedmnáctý a Jiří Sýkora o dvě místa za ním. Vede Kanaďan Damian Warner a má šanci zaútočit na hranici 9 000 bodů.

Krátce před půl čtvrtou se přihlásí o slovo rychlostní kajakáři Josef Dostál s Radkem Šloufem, kteří vyhlížejí olympijské semifinále.

Dostál by si po zklamání v singlkajaku, kde místo očekávané medaile dojel pátý, mohl alespoň trochu spravit chuť. Ze středeční rozjížďky postoupili bez problémů a rádi by se dostali až do finále, které se pojede v 5:55 SELČ.

Základní kolo v šermu absolvují moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach, hlavní program budou mít v sobotu.

Zatímco Vlach je olympijským nováčkem, jeho zkušenější kolega už má za sebou nepříliš povedený start v Riu de Janeiro, kde nedokončil parkur. Určitě by se mu líbil podobný scénář, jaký měl jeho bývalý kolega ze štafety David Svoboda, když čtyři roky po zkaženém parkuru v Pekingu slavil v Londýně zlato.

Největší českou nadějí bude ve čtvrtek sportovní lezec Adam Ondra. Čtyřnásobný mistr světa postoupil do osmičlenného finále jako pátý, ale sám říká, že pokud chce medaili, musí hlavně ve svém oblíbeném lezení na obtížnost víc riskovat.

Jeden soupeř už Ondrovi odpadl, Francouz Bassa Mawem, s nímž se měl v 10:30 SELČ utkat v 1. kole lezení na rychlost, pro zranění nebude pokračovat. Ondra tak v nejslabší disciplíně postoupí do dalšího kola a v lezení na rychlost skončí nejhůře čtvrtý, což je perfektní vklad do dalšího zápolení.

Ve hře o medaili ale zůstává jeho mladší Mawemův bratr Mickaël, který kvalifikaci vyhrál. Dalšími favority jsou domácí Tomoa Narasaki a Rakušan Jakob Schubert, dva poslední mistři světa.

Ve čtvrtek pozdě večer, což pro Japonsko znamená pátek časně ráno, odstartují chodci Lukáš Gdula a Vít Hlaváč. V Sapporu na ně čeká ukrutné vedro a padesátikilometrová trať.