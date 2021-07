Ve třinácti do Tokia. Skateboardistka Brownová bude nejmladší Britkou na LOH

Skateboardistka Sky Brownová se stane nejmladší britskou účastnicí letních olympijských her. Momentálně pouze dvanáctiletá závodnice se dostala do konečné nominace spolu se čtrnáctiletou Bombette Martinovou a v den zahájení premiérových soutěží ve skateboardingu pod pěti kruhy v Tokiu jí bude 13 let a 11 dní.