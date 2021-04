Bojíme se o sportovce. KLDR ruší kvůli pandemii účast na olympiádě v Tokiu

Rozhodnutí o nevyslání zástupců na olympijské hry, které pořádá japonské hlavní město, přijal severokorejský olympijský výbor již 25. března.

„Korejská lidově demokratická republika se rozhodla neúčastnit se 32. olympijských her (...), aby ochránila své sportovce před globální zdravotní krizí spojenou s koronavirem,“ citovala z oznámení agentura.

Státní sdělovací prostředky dříve uvedly, že olympijský výbor zasedne s cílem diskutovat o „praktických otázkách souvisejících s veřejnými sportovními akcemi“. Chystanou neúčast na hrách v Tokiu nicméně nezmiňovaly.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un až dosud vyjadřoval ochotu vyslat do Japonska výpravu severokorejských sportovců, připomněla agentura Kjódó.

Tokijské hry, které byly loni kvůli pandemii o rok odloženy, by se měly konat od 23. července do 8. srpna. Paralympijské hry jsou na programu od 24. srpna do 5. září. Kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru a jeho různých mutací na ně nebudou mít přístup fanoušci ze zahraničí.