Fleretista Choupenitch postoupil na olympiádu v Tokiu

„Turnaj byl velice těžký a každý soupeř byl nepříjemný. Byl to hodně specifický turnaj a jsem rád, že se mi povedlo vyhrát,“ řekl Choupenitch v nahrávce pro média.

Šestadvacetiletý Choupenitch splnil roli jednoho z favoritů kvalifikace, kterou prošel suverénně. Pět výher si připsal ve skupině a další čtyři v play off. V rozhodujícím souboji narazil na Alexe Tofalidese a soupeře z Kypru porazil přesvědčivě 15:6.

„Finále jsem absolutně dominoval a poslední zásah byl nádherný, protože jsem na posledním metru vyskočil a bodl soupeře do zad. To bylo skvělý,“ řekl brněnský rodák. Před finále si řekl, že ještě nejde o poslední souboj dne. „Domluvili jsme se s fyzioterapeutem, že nás čeká ještě další zápas. Nebral jsem to jako finále, abych se v hlavě trošku uvolnil.“

Choupenitch uspěl v kvalifikaci po náročném roce. Kvůli pandemii koronaviru se rok nekonaly soutěže. „Bylo těžké se připravovat, ale já jsem věděl, na co se chystám a každý den jsem to měl na paměti,“ prohlásil. Večer před kvalifikací si při přípravě zbraně přehrál v hlavě uplynulých dvanáct měsíců. „Co jsem všechno musel udělat, kolik tréninků jsem odjel a povedlo se mi to. Má ta moje práce smysl,“ uvedl bronzový medailista z mistrovství Evropy v roce 2018.

Na hry v Riu se kvalifikoval ze světového žebříčku a v Brazílii vypadl v 1. kole. Své ambice pro Tokio si nechává pro sebe. „Nechte se překvapit,“ usmál se Choupenitch.

Další dva čeští zástupci neuspěli, kordistka Michala Pěchovová ani Petr Wachsberger v šavli nepostoupili ze skupiny. V neděli je českou nadějí především kordista Jakub Jurka, kvalifikovat se zkusí rovněž fleretistka Andrea Bímová.