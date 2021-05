Japonci podepisují petici za zrušení her v Tokiu. V průzkumech se proti jejich konání vyslovuje 60 až 70 procent obyvatelstva. Případů covidu v zemi přibývá, před nebezpečím šíření viru varují japonští lékaři a k zamyšlení nad nutností tokijských her vyzvala i tenisová hvězda Naomi Ósakaová. Z takového výčtu bychom mohli dospět k názoru, že konání Her XXXII. olympiády je nadále vážně ohroženo.