Perušič a Schweiner narazí v olympijském turnaji i na ruské mistry světa

Perušiče se Schweinerem čeká za necelé tři týdny olympijská premiéra. V Ostravě na červnovém čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu potvrdili skvělou formu výhrou nad Krasilnikovem se Stojanovským v semifinále a ziskem stříbrné medaile. Jejich dalšími soupeři ve skupině B jsou Lotyši Martinš Plavinš, Edgars Točs a mexická dvojice José Rubio a Josué Gaxiola.

Nausch Sluková s Hermannovou se pod pěti kruhy představí podruhé. Před pěti lety na slavné pláži Copacabana v Riu vypadly v boji o play off v předkole a dělily se o 17. místo. Na tokijském písku o postup svedou ve skupině F bitvy s Ludwigovou s Kozuchovou, domácími Japonkami Miki Išiiovou, Megumi Murakamiovou a zkušenými Švýcarkami Tanjou Hüberliovou a Ninou Betschartovou, s nimiž na ostravském turnaji vypadly v osmifinále.

Na OH se v mužském i ženském turnaji představí vždy 24 dvojic. Rozděleny jsou do šesti skupin, do osmifinále přímo postoupí dva týmy a dva nejlepší ze třetích míst. Zbývající čtyři páry ze třetích míst se utkají v předkole o zbylá dvě místa.

Generálkou pro některé dvojice bude v tomto týdnu čtyřhvězdičkový turnaj Světového okruhu v Gstaadu, jenž začne v úterý. České jedničky na něm nestartují, přihlášeny jsou jen sestry Karin a Diana Žolnerčíkovy do kvalifikace.