Matematicky máme Tokio pod kontrolou, říkají Perušič a Schweiner

Na dálku se spojili i s pořadateli turnaje Světové série J&T Banka Ostrava Beach Open mužů i žen, který se po loňském koronavirovém výpadku bude konat od 3. června v Dolních Vítkovicích. A na němž by měli obhajovat druhé místo z roku 2019.

Ostravský turnaj bude poslední čtyřhvězdičkový, na němž hráči a hráčky budou ještě moci sbírat body do olympijské kvalifikace.

„V ní jsou Perušič a Schweiner komfortně usazeni,“ prohlásil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. „Holky (Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková) jsou také na postupovém místě, ale jim v Ostravě ještě může jít o postup. Letos, kdy vinou koronavirové pandemie asi polovina turnajů odpadla, má náš turnaj o to větší důležitost.“

Do Tokia z olympijského žebříčku postoupí 16 dvojic. Jak Perušič a Schweiner, tak Hermannová a Nausch Sluková jsou na 13. místě.

Leč muži mají před dalšími celky větší náskok. Mohou už říct, že na olympiádu poletí?

„Na to spíše odpoví Ondra, protože jeho taťka studoval matfyz a připravil speciální Excel, aby spočítal varianty, kdy by nám to nevyšlo,“ usmál se David Schweiner.

„Matematicky to máme pod kontrolou,“ dodal David Perušič. „Ta možnost, že bychom se nekvalifikovali, je už jen teoretická. To by se čtyři týmy, které by nás ještě mohly ohrozit, musely na zbývajících turnajích umístit plus minus na prvních třech místech. A jelikož zbývají pouze kvalifikační turnaje v Soči a Ostravě, je to krajně nepravděpodobné. Ale malá teoretická možnost tam pořád je.“

Každopádně nynější přípravu už směřují k olympiádě. Kvůli tomu v mexickém Cancúnu vynechali poslední ze tří turnajů, na které byli přihlášeni.

„Velkou roli hrálo naše vítězství v Dauhá, jímž jsme se výrazně přiblížili olympijským hrám, takže jim se už snažíme uzpůsobit přípravu,“ řekl David Perušič. „Příští týden nás čeká v Madridu Kontinentální pohár, a proto jsme dali přednost také regeneraci a tomu, abychom se vyrovnali s časovým posunem. Nechtěli jsme riskovat nějaké zranění a rozhodli se raději týden trénovat na Tenerife.“

Schweiner tvrdí, že do olympiády budou muset ještě zapracovat na všem. „Bohužel,“ řekl. „V Mexiku byly podobné podmínky jaké nás čekají v Tokiu – třicet stupňů Celsia, vlhko. Jen nevím, jak to bude s větrem. Ale na nějaké takové místo bychom rádi ještě někam vyrazili, i když nevíme, zda to vzhledem k nynější situaci bude možné.“

Co se týče hry, zaměřují se na detaily. „Ty rozhodují celé zápasy, může jít o jeden dva body,“ upozornil David Schweiner.

Loni se beachvolejbalové turnaje téměř nehrály. Letos sezona jede, byť ne v plném rozsahu.

„Každopádně je tento rok tím nejúspěšnějším za dobu naší spolupráce. Jsme jeden z týmů, které vydělaly na posunutí olympiády, protože se nám během ročního volna podařilo zlepšit a opravit věci, které mohly naší hru posunout dál,“ uvedl Ondřej Perušič.

A jak je na tom jejich konkurence?

„Zlepšují se snad všechny týmy,“ připustil Schweiner. „Zápasy v Dauhá i Mexiku byly neuvěřitelně vyrovnané. I dvojice z kvalifikace jsou schopné porážet celky, které jsou v žebříčku vysoko.“

Velký dojem na něj udělali Katařané Ahmed Tijan a Cherif Younousse. „Třikrát se teď na světovce dostali do finále. Od nich očekávám dobré výsledky, beru je za jedny z favoritů pro Tokio,“ dodal Schweiner.

Ondřej Perušič upozornil, že první polovina sezony může směrem k olympijským hrám zkreslovat. „Spousta týmu z nejlepší desítky měla už dříve účast v Tokiu jistou, a tak vše směřují k olympiádě, od začátku roku se na ni chystají. Kvůli tomu nepředváděly tak kvalitní výkony jako v minulých letech. Jejich forma bude gradovat před olympijskými hrami,“ předpovídá Perušič.