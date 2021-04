Olympijská kvalifikace? Snad už mě nic tak těžkého nečeká, směje se Širuček

Stejný obrázek český stolní tenis zažil už v polovině března, kdy si na světové kvalifikaci v Dauhá místenku do šinkanzenu směr Tokio zajistil Lubomír Jančařík.

Od svého kolegy načerpal síly k podobnému kousku také Širuček.

„Když jsem viděl tu jeho vůli, tu touhu, úplně mi to změnilo pohled na olympijskou kvalifikaci,“ přiznal 51. hráč světového žebříčku. „Byl pro mě obrovskou inspirací, poradil mi, ať bojuji o každý bod a ať to nevzdám.“

Získané postřehy pak Širuček v Guimaraesi naplno zúročil a může se těšit na premiérový start na nejprestižnější sportovní akci světa.

„Snažil jsem se hrát celý turnaj svoji hru. Nemyslel jsem příliš na to, že jde o olympiádu nebo, že je to nějaký hodně důležitý turnaj pro mě. Jsem rád, že se mi to podařilo.“

Kromě spoluhráče Jančaříka byl Širučkovi zdatným průvodcem na tažení za Tokiem také reprezentační trenér Josef Plachý, který se coby aktivní hráč sám probojoval na hry v Atlantě a Sydney.

„Velmi si vážím skvělých výkonů obou hráčů na kvalifikačních turnajích, za mě je to hodnotnější než postup z olympijského žebříčku,“ pochválil oba své svěřence Plachý. „Rozhoduje se tady a teď, máš formu, postoupíš, nemáš, odjíždíš bez letenky na olympiádu.“

Dále připomněl ošemetnou situaci, v níž se Širuček před evropskou kvalifikací nacházel. Český stolní tenista nevěděl, jestli mu k postupu na sportovní svátek bude stačit žebříčkové postavení, figuroval totiž těsně za posledním osmým postupovým místem.



Proto k definitivní jistotě svého prvního startu pod pěti kruhy musel obsadit jednu z pěti postupových pozic, které se v Portugalsku rozdávaly.

Jako nasazená dvojka na ně aspiroval, jenže po dvou porážkách mu zbývala jen poslední šance: v neděli večer v opravném duelu změřil síly s Angličanem Paulem Drinkhallem.

Začátek zvládl mistrovsky, v úvodních dvou sadách dominoval 11:3. „Vycházelo mi úplně všechno a byl jsem sám překvapen, jak rychle jsem ty sety vyhrál,“ reflektoval Širuček.

Rychlonohý Angličan však díky výtečné práci ve výměnách ze střední zóny skóre dotáhl a český reprezentant musel znovu zabrat.

„Já na své hře nic neměnil, ale on byl najednou úplně všude,“ divil se Širuček. „Neměl jsem kam zahrát míček, všude byl.“

Soupeřovo vzepětí však dokázal překonat a triumfem 4:2 stvrdil svůj postup na hry v Tokiu.

Čeští muži tak z kvalifikačních turnajů vytěžili maximum, ve dvouhře se v Japonsku představí vždy jen dva zástupci z každé země.