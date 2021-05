Nechtěná olympiáda Japonce přiměla očkovat. Otevřeli obří centra

Japonsko v očkování proti koronaviru za ostatními vyspělými zeměmi dlouhodobě zaostává. Obě potřebné dávky vakcíny ještě nedostala ani dvě procenta obyvatel, to by se teď ale mělo rychle změnit. V provozu jsou od pondělí očkovací centra, která by měla tento deficit zalepit. To vše necelé dva měsíce před začátkem olympiády, která by se podle 60 procent Japonců vůbec neměla konat.