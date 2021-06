Hrát rychle a agresivně, přeje si kouč basketbalistů před tureckým testem

Zatímco Turci už mají premiéru za sebou, když přemohli Uruguay 95:86 a případná výhra by jim zajistila postup do vyřazovací fáze z první pozice, Češi nastoupí na kvalifikačním turnaji v noci poprvé.

„Uvidíme, co nám zápas přinese. Samozřejmě jsme tuhle variantu neměli moc času natrénovat a potřebovali jsme se věnovat hlavně základním věcem. Můžeme to ale použít a uvidíme, jak to bude fungovat,“ nadhodil v tiskové zprávě Ginzburg.

Turecko bude chtít jeho celku vrátit porážku 76:91 z předloňského mistrovství světa, po níž Češi postoupili na jeho úkor ze základní skupiny a nakonec obsadili historické šesté místo. „Bude to těžký a agresivní zápas. Doufám, že budeme hrát ve stejném rytmu, ve kterém hrajeme běžně. To znamená agresivně a rychle. Bude to ale opravdu složité,“ tuší Ginzburg.

Zatímco mu bude chybět Vojtěch Hruban, který je po operaci Achillovy šlachy, vedle Veselého se bude moci opřít také o Jaromíra Bohačíka a Tomáše Satoranského, který byl po individuálním příjezdu do Kanady zvolen kapitánem. „Je to pro nás skvělé posílení. Museli jsme je ale během těch pár dnů zavést do našeho systému. Nechtěl bych však mluvit jen o těchto třech hráčích,“ upozornil Ginzburg.

Utkání českých basketbalistů proti Turecku začne ve čtvrtek ve 4:35 ELČ.

Výraznou komplikaci však vidí v nerozehranosti. Češi totiž po příjezdu do Kanady stihli jen čtyři tréninky a jejich přání sehrát přátelský zápas v Čínou jim FIBA zakázala kvůli „koronavirové bublině.“

„Nechci lhát, takže nemůžu říct, že jsem s tím spokojený. S pouhými čtyřmi tréninky je to těžké. Je to ale to, s čím můžeme pracovat a i tak musíme odvést naše maximum. Připravit tým během čtyř tréninků není jednoduché, ale doufám, že pokud budeme hrát 60 až 70 procent našeho potenciálu, bude to dobré,“ dodal Ginzburg.