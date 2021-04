Tajemství olympijského NE. Je za neúčastí KLDR na hrách skutečně jen covid?

Severokorejští sportovci se letos olympijských hrách medailových úspěchů nedočkají. Do Tokia nepojedou. | foto: Profimedia.cz

Oznámili: My nepřijedeme na hry do Tokia. Důvod: Pandemie covidu. Ale je to skutečně ten jediný důvod? U tak tajuplné země, jakou se stala Severní Korea, je vždy namístě pochybovat.