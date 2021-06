Pětibojař Kuf už má olympijskou jistotu, s Vlachem pojede do Tokia

Kuf se představil už na hrách v Riu de Janeiro, kde před pěti lety skončil po nezdaru v parkuru na 36. místě. Jeho cestě do Tokia předcházely dvě loňské operace pravého kolena, letos prodělal koronavirus, ale stihl se vrátit a třináctým místem na MS stvrdil svůj postup z žebříčku.

„Na šampionátu jsem bojoval se střelbou víc, než jsem zvyklý. To mi asi nedovolilo skončit líp než na třináctém místě, ale zaplaťpánbůh za ty dary po tom všem, čím jsem si prošel,“ řekl Kuf v tiskové zprávě. „Pojedu na svoji druhou olympiádu, což je úplně neskutečný.“

Smůla Jana Kufa v Riu, klisna Rima TW českého moderního pětibojaře zle potrápila.

Zatímco Kuf by měl mít zdravotní problémy za sebou, Vlach léčí potrhané vazy v rameni. Vynechal proto finále Světového poháru i MS a vyloučen je i jeho start na červencovém mistrovství Evropy. K olympijským hrám však vzhlíží s optimismem.

OH v Tokiu začnou 23. července. Závod mužů startuje šermem 5. srpna a medaile se budou udělovat o dva dny později.

„Rameno se lepší, to je základ. Všechno se hojí, jak má. Na jednu stranu to byl dost vážný úraz, takže to samozřejmě nejde hned, ale teď už jde relativně všechno podle plánu rekonvalescence. Kdybych nevěřil, že budu na hry kvalitně připravený, tak bych tam nejel,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Vlach.

V pátek se Vlach s Kufem vydají na vysokohorské soustředění do Svatého Mořice. V plánu mají běh a plavání. „To jsou vlastně první dvě věci, co jsem z pětiboje začal. Nejdřív jsem šlapal na rotopedu, rameno bylo dost otřesené. Po nějaké době se to trochu stabilizovalo, tak jsem začal běhat. Když jsem pak začal to rameno rozhýbávat, přidal jsem plavání,“ řekl Vlach.

Český pětibojař Martin Vlach v akci

Na olympiádu pojede poprvé a vyrazí tam už v nové životní roli. Začátkem dubna se stal otcem syna Martina. „Máme zlaté miminko, co nezlobí a spí,“ uvedl.

