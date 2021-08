Zlatí medailisté hovoří. Jak Krpálek a Prskavec hodnotí olympiádu?

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Oba splnili to, co se od nich v Tokiu čekalo. Judista Krpálek získal druhou zlatou olympijskou medaili. Po triumfu v kategorii do sta kilogramů v Riu zvítězil i o úroveň výš.

Kajakář Jiří Prskavec si po bronzu z brazilských her připsal zlato. Ve finále nedal nikomu šanci a triumfoval s velkým náskokem přes tři sekundy.

Nyní jsou už oba reprezentanti doma. Oslavují, užívají si a přijímají gratulace.

Jak vypadá jejich program? Co je čeká? A jak vstřebali cenný kov?

Sledujte v přímém přenosu tiskovou konferenci.