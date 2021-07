První setbol promarněn. Basketbalisté v olympijské kvalifikaci padli s Tureckem

Čeští basketbalisté vstoupili do olympijské kvalifikace v kanadské Victorii prohrou 70:87 s Tureckem a první ze dvou šancí na play off promarnili. O postup do semifinálového střetu s domácím výběrem se v pátek od 4.35 SELČ utkají s Uruguayí. Kanada si pozici v nejlepší čtyřce kvalifikačního turnaje zajistila jasnou výhrou 109:79 nad Čínou.