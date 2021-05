Plavkyně a olympionička Horská se bojí hloubky. Asi bazénový syndrom, říká

Limit pro olympijské hry zaplavala plavkyně Kristýna Horská už podruhé v životě. Přesto pojede 23letá prsařka do Tokia jako olympijský nováček, do Ria 2016 se navzdory splněnému limitu nedostala kvůli velké konkurenci v českém týmu. Další motivaci k plavání pak dlouze hledala. Její příběh přinášíme v rámci seriálu Na cestě do Tokia, ve kterém představíme některé z českých reprezentantů pro sportovní vrchol roku.