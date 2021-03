Olympig? Takhle ne! Kreativní šéf olympiády urazil umělkyni a končí

Nevhodné poznámky vůči ženám znamenají odchod dalšího důležitého muže olympijských her v Tokiu. Kreativní ředitel Hiroši Sasaki rezignoval krátce po té, co urazil populární japonskou umělkyni Naomi Watanabeovou. Šéf tvůrčí skupiny, která připravuje slavnostní zahájení a zakončení her, napsal do chatu, že by korpulentní umělkyně mohla dostat roli jako „Olympig“ (olympijské prasátko).