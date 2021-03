Trasovací aplikace za miliardu a půl, když cizinci nepřijedou? diví se v Japonsku

Japonská telekomunikační společnost Nippon Telegraph and Telephone (NTT) vyvíjí pro olympijské hry trasovací aplikaci za 7,3 miliardy jenů (bezmála 1,5 miliardy korun) z veřejných rozpočtů. Tato zakázka, která by měla omezit hrozbu šíření koronaviru v souvislosti s hrami v Tokiu, čelí kritice, protože diváci ze zahraničí do Japonska na OH přijet nesmějí.