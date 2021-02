Nekřičte, nezpívejte. Tleskejte. Co je v prvním covidovém manuálu pro hry v Tokiu

V takzvaném „playbooku“ pro mezinárodní sportovní federace jsou mimo jiné uvedeny předpisy týkající se příjezdu do Japonska, informace o omezení volného pohybu, přísná povinnost nosit ochranu úst a nosu a další všeobecná hygienická opatření.

V dalších dnech by měly být zveřejněny manuály pro další účastníky tokijských her, samotní sportovci by se ho měli dočkat v úterý.

Jisté nicméně je, že i je čekají omezení. Budou se muset zdržovat převážně v olympijské vesnici, na sportovištích a několika dalších místech. „Bude oficiální seznam. Jsme si jistí, že olympijská vesnice bude pro sportovce nejbezpečnějším místem,“ uvedl Pierre Ducrey, ředitel MOV pro uspořádání OH.

Díky manuálům, které budou průběžně aktualizovány, by měli mít účastníci k dispozici naprosto přesné instrukce. „Vytvořili jsme je, aby každý věděl, co má dělat,“ dodal Ducrey.

Účastníci by tak měli předložit s předstihem plán na 14 dnů s očekávanými aktivitami a možnými kontaktními osobami v Japonsku. V souboru pravidel je také uvedeno využívání koronavirové aplikace a pravidelné testování. K pravidlům na sportovištích patří zákaz křičení a zpěvu a doporučuje se sportovce povzbuzovat tleskáním. Využívání veřejné dopravy bude možné jen s povolením.

Delegace budou mít za povinnost jmenovat osobu, jež bude zodpovědná za to, že členové budou pravidla dodržovat. Vážná a opakovaná porušení koronavirových regulí budou moci vést až k odebrání akreditace na OH.

Tokijské hry, jež byly loni kvůli pandemii o rok odloženy, se budou konat od 23. července do 8. srpna.