Velké trefy, pokažený dloubák a trochu nervičky. Šiřinův velký večer

„Na konci zápasu byly trochu nervičky. Zbytečně jsme si prohospodařili luxusní náskok, který jsme si vytvořili. Byly tam zbytečné ztráty, Uruguay toho využila, dala nějaké trojky, dotáhla se a udělala z toho dramatický zápas. Myslím, že jsme však do utkání dali víc energie než proti Turecku. Jsem rád, že jsme to nakonec urvali. Sice o jeden bod, ale na to se historie neptá,“ řekl v nahrávce pro média Šiřina.

Češi ještě sedm minut před koncem vedli o 11 bodů, ale v závěru se dopustili řady ztrát, kterých za celý zápas nakupili 22. Jihoameričané proto duel zdramatizovali a pět vteřin před koncem měl na ruce Granger, jinak autor 22 bodů, vítěznou trefu. Míč ale do koše nezapadl a tým kolem kapitána Tomáše Satoranského si mohl oddychnout.

„Takový závěr je i lehký nápor na psychiku. Člověk nechce nic zkazit, a když si to moc připouští, dělá zbytečné a laciné ztráty. To jsem předvedl i já, když jsem na konci hodil Satymu jeden špatný dloubák. Je potřeba hrát s chladnou hlavou a pak se tyhle chyby nebudou dít,“ mínil Šiřina.

Opavský rozehrávač jinak odehrál vydařený zápas. Poté, co k úvodnímu kvalifikačnímu duel s Tureckem (70:87) nenastoupil, dal 17 bodů. Zároveň přihrál na poslední trojku Jaromíra Bohačíka, jež se později ukázala jako klíčová. „Energii mám vždy. Padla mi tam první střela a to každému hráči dodá sebevědomí. Měl jsem navíc další volné střely a proměnil je. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci a přispět k vítězství,“ uvedl Šiřina.

Jakub Šiřina proti Uruguayi:

Reprezentanty nyní čeká den volna. V sobotu od 22:05 SELČ narazí v semifinále na domácí a dosud neporaženou Kanadu.

„Každá výhra tým uklidní a dodá mu sebevědomí. Máme den na to zregenerovat a připravit se na další zápas. Chceme náš výkon posunout zase o stupínek výš, abychom byli konkurenceschopným týmem,“ dodal Šiřina.