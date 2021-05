Hrčkulák vybojoval na ME olympijskou účast ve vzduchové pušce

Společně s Jiřím Přívratským a Alešem Entrichelem se Hrčkulák kvalifikoval ze šestého místa i do úterní osmičlenné týmové soutěže. Ženské trio Gabriela Etrichová, Aneta Brabcová, Lucie Brázdová skončilo čtrnácté, nejlepší z nich Etrichová obsadila v soutěži jednotlivkyň 31. místo.



Mimo hlavní soutěž stříleli olympionici Filip Nepejchal, Petr Nymburský a Nikola Šarounová (za svobodna Mazurová), kteří už nemohli získat účastnické místo na OH, a do ostrých bojů na ME zasáhnou až v dalších disciplínách.

Čeští sportovní střelci měli dosud zajištěno sedm účastnických míst pro hry v Tokiu. Vedle puškařů Nepejchala, Nymburského a Šarounové se o ně zasloužili brokaři Jiří Lipták, David Kostelecký (oba trap), Jakub Tomeček a Barbora Šumová (oba skeet).