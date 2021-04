Olympijské pochyby: kanadská legenda chce, aby o Tokiu rozhodli odborníci

Po ročním odkladu mají začít za necelé tři měsíce a MOV i japonští pořadatelé pracují na opatřeních, která mají zajistit jejich bezpečný průběh. Konečné slovo by ale podle Wickenheiserové měli mít nezávislí experti.

„Neměl by to rozhodnout Mezinárodní olympijský výbor. Měli by to být zkušení lékaři a zdravotníci, kteří se potýkali s pandemií. Měl by to být někdo zvenčí, kdo v tom není zainteresovaný a nemůže nic získat ani ztratit,“ řekla Wickenheiserová kanadské veřejnoprávní televizi CBC.

Dvaačtyřicetiletá bývalá hokejová hvězda, která v Sydney 2000 reprezentovala Kanadu i v softbalu, přístup MOV kritizovala už loni. Tehdy ho považovala za necitlivý a nezodpovědný, když ještě v polovině března trval na letním termínu her navzdory pandemii. Představitelé MOV ji tehdy kritizovali, ale krátce po té rozhodli o ročním odkladu her.

Pandemie koronaviru ale stále nekončí. Šíření v posledních týdnech nabývá na intenzitě i v pořadatelském Japonsku, z celosvětového pohledu je aktuálně kritická situace zejména v Indii. Několik měsíců se očkuje, ale obavy vyvolávají nové mutace, které mohou být nakažlivější a odolávat vakcínám. To je jeden z důvodů, proč nesmějí na olympijské hry zahraniční fanoušci. Rozhodnutí o přítomnosti domácích příznivců v ochozech odložili pořadatelé až na červen.

Tento týden vydají upřesněné verze manuálů, jak by měli všichni aktéři na olympiádě fungovat. Očekává se ještě častější testování účastníků, než se plánovalo původně. U sportovců to mělo být každé čtyři dny.

Hayley Wickenheiserová při uvádění do hokejové Síně slávy.

Ve středu by měl MOV zveřejnit manuál pro sportovce, v pátek pak příručku pro média a další účastníky. Ještě to nebude konečná verze, ta přijde až v červnu, aby zohlednila aktuální vývoj pandemie. V řadě zemí už olympioniky a další členy výprav naočkovali, jinde včetně Česka se to plánuje. MOV očkování doporučuje, ale nebude to podmínkou pro účast na OH.

Kvůli pandemii se musela už několikrát pozměnit trasa štafety s olympijskou pochodní. Mnohde zamířila na neveřejná místa, aby se zabránilo shlukování lidí podél cest. Prezident MOV Thomas Bach by měl 17. a 18. května přiletět na olympijskou štafetu do Hirošimy, ale jeho návštěva ještě nebyla definitivně potvrzena.