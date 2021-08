Skvělá tečka pro Bilesovou. Překonala sama sebe a na kladině získala bronz

Asi nejcennější bronz v kariéře získala americká gymnastka Simone Bilesová. Z hlediska sportovního to pro ni nemusí znamenat až tolik, přeci jen je čtyřnásobnou olympijskou šampionkou, ale letos se v Tokiu potýká s psychickými problémy a obrovským vítězstvím bylo už jen to, že do závodu nastoupila. Zlato vybojovala Kuan Čchen-čchen z Číny před krajankou Tchang Si-ťing.