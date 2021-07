5. DEN OH: Důležité duely basketbalistů a tenistek. Vyráží i Prskavec

Z české výpravy do středečního programu jako první zasáhnou veslařky Jitka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou. Reprezentantky v 1:10 SELČ čeká finále B v ženském dvojskifu.

Po nich se na olympijské závodišti představí dvojskif lehkých vah ve složení Miroslav Vraštil a Jan Šimánek, kteří se představují v semifinálové jízdě.

O první úspěch na letošních hrách se pokusí střelci, jejichž družiny patří k nejpoctivějším sběratelům medailí. V Tokiu startuje soutěž v trapu. Ke svému šestému startu pod pěti kruhy nastoupí David Kostelecký. Třikrát byl v šestičlenném finále, v Pekingu v roce 2008 získal zlato a naposledy v Riu de Janeiro přišel o bronz až v rozstřelu.

Spolu s ním bude o postup z kvalifikace bojovat jeho dlouholetý parťák Jiří Lipták, který v červnu naznačil své možnosti ziskem stříbrné medaile na mistrovství Evropy v Osijeku. První den čeká brokaře 75 terčů, soutěž vyvrcholí o den později.

Po 21 letech bude mít Česko plavecké zastoupení v olympijském finále. Barbora Seemanová na kraulařské dvoustovce vylepšila vlastní český rekord a mezi nejlepší osmičku postoupila z pátého místa. Zlato obhajuje Američanka Katie Ledecká, ale v cestě jí stojí Australanka Ariarne Titmusová, která ji už porazila na dvojnásobné trati a byla rychlejší i v dnešním semifinále. Start volné dvoustovky je naplánovaný na 3:41.

Ve středu Seemanová ještě absolvuje rozplavbu na poloviční trati a znovu do bazénu půjdou i Jan Čejka a Kristýna Horská.

Do akce půjde i judista David Klammert. V 1. kole kategorie do 90 kilogramů střetne s Li Kochmanem z Izraele. V případě postupu by narazil pravděpodobně na gruzínského mistra Evropy Lašu Bekauriho.

Česká lukostřelkyně Marie Horáčková v kvalifikaci na olympijský závod v Tokiu.

Vyřazovací část individuálního závodu načne lukostřelkyně Marie Horáčková, kterou v 1. kole čeká domácí Miki Nakamuraová.

Z předposledního 24. místa se pokusí vydrápat v dalších rozjížďkách windsurfař Karel Lavický.

Jedno z nejsledovanějších sportovišť opět představuje tokijský tenisový areál. Markéta Vondroušová jako poslední česká zástupkyně v dvouhře po senzačním vyřazení Japonky Naomi Ósakaové bude chtít své olympijské účinkování prodloužit v duelu se Španělkou Paulou Badosaovou, které má oplácet letošní prohru z Roland Garros. Čtvrtfinálová soupeřka je na 29. místě žebříčku, třináct míst před Vondroušovou. Utkání o postup do zápasů o medaile začíná v 5:30.

Ve stejný čas bude v akci i Barbora Krejčíková, která se po úterní prohře ve dvouhře může soustředit na čtvrtfinále deblu. Spolu s Kateřinou Siniakovou jako nasazené jedničky vyzvou Australanku Ashleigh Bartyovou a Strom Sandersovou, které se spolu daly dohromady jen pro olympiádu. Světová jednička Bartyová se po překvapivém vyřazení v singlu koncentruje právě na obě čtyřhry.

Rušno bude znovu na kanále pro vodní slalom, i když ve středu ještě medaile nebudou. Kajakář Jiří Prskavec vstoupí do kvalifikace jako úřadující mistr světa a majitel bronzu z posledních her. Závod kanoistek se na hrách pojede vůbec poprvé a v premiéře by mohla hrát nezanedbatelnou roli i Tereza Fišerová. Doma už má stříbro a bronz z mistrovství světa a formu potvrdila druhým místem při červnovém Světovém poháru v Markkleebergu.



Cyklisté pojedou od 7:00 časovku na 44 kilometrů na kopcovité trati se startem a cílem na okruhu pro formuli 1. České barvy bude hájit Michael Kukrle, který na sebe výrazně upozornil v olympijské premiéře.



Po úvodní výhře nad Íránem vyhlíží duel ve skupině i basketbaloví reprezentanti. A bude to přetěžká fuška! Francouzští basketbalisté mají z posledních dvou světových šampionátů bronzové medaile. Tým kolem Evana Fourniera, rozehrávače s devítiletou zkušeností z NBA, začal skvěle a Američanům připravil první olympijskou prohru od roku 2004.

Češi s Francií v kvalifikaci o poslední MS dvakrát prohráli, a to ještě chyběly hvězdy z NBA. Vítězství v zápase, který v Saitamě začne ve 14:00 SELČ, by znamenalo postup. Ale i v případě porážky půjde doslova o každý bod, protože do čtvrtfinále proklouznou i dva ze tří týmů na třetích místech.