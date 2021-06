Čtyři čeští dálkoví plavci se pokusí o víkendu kvalifikovat do Tokia

Dva Češi a dvě Češky se pokusí o víkendu kvalifikovat do olympijského závodu na 10 kilometrů v dálkovém plavání. V sobotu v 16 hodin půjdou do akce Alena Benešová a Lenka Štěrbová, v neděli ve stejný čas startují muži s Matějem Kozubkem a Vítem Ingeduldem. Postupuje patnáct plavců v každé kategorii, ale na rozdíl od mistrovství světa 2019 to může být jen jeden zástupce každé země.