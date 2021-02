ČOV dostal první verzi koronavirového manuálu pro hry v Tokiu

„Dostali jsme zatím první verzi příručky, další bude v dubnu a poslední před hrami. Spousta otázek ještě zůstává, ale rámec opatření už je jasný,“ uvedl v tiskové zprávě šéf české výpravy Martin Doktor.

„Olympijské hry tentokrát budou jiné a teď už máme bližší představu, jak se uskuteční. Každý z nás musí udělat vše pro dodržování nastavených pravidel, aby hry proběhly bezpečně a sportovci mohli ve zdraví bojovat o splnění svého sportovního snu i v této době,“ dodal předseda ČOV Jiří Kejval.

Základem opatření uvedených v manuálu je pravidelné testování. Všichni sportovci musejí podstoupit test nejpozději 72 hodin před odletem, poté po příletu do Tokia a pak nejméně každé čtyři dny. Očkování nebude povinné, ale Mezinárodní olympijský výbor bude apelovat na to, aby se očkoval co největší počet účastníků her, jakmile budou vakcíny k dispozici i širší veřejnosti.

Kvůli dodržování rozestupů se sníží kapacita míst pro novináře a fotografy na sportovištích. S rozestupy se počítá i v olympijské jídelně, kam by sportovci a členové doprovodu měli ideálně chodit ve stejných skupinách. Každý tým bude mít styčného důstojníka, který bude řešit veškeré náležitosti spojené s pravidly proti šíření covidu-19.

Publikum by mělo sportovce povzbuzovat pouze potleskem, nikoli fanděním nebo zpěvem. Sportovci zase mají vynechat gratulace, jako jsou podávání rukou, plácnutí si nebo objímání. Ještě se ladí podoba medailových ceremoniálů. „Myslím, že žádná z uvedených opatření asi v současné době nikoho nepřekvapí, a sportovci jsou na ně zvyklí už z akcí, které teď probíhají,“ řekl Doktor.

Tokijské hry, jež byly loni kvůli pandemii o rok odloženy, se budou konat od 23. července do 8. srpna. V následujících měsících by měly pokračovat kvalifikační boje, celkově je rozděleno 61 procent kvót. Česká výprava má zatím 42 účastnických míst.