České tenistky a olympijské Tokio. Rýsuje se silná výprava. Kdo chce hrát?

„Rýsuje se velmi silná výprava, která se určitě může o nějakou placku ucházet,“ potvrzuje vedoucí mise Petr Pála.

Všechny dámy, jež připadají v úvahu, mají zájem o účast na japonské sportovní slavnosti.

Ve dvouhře jsou vzhledem k pořadí WTA Tour hlavními kandidátkami na nominaci Karolína Plíšková (číslo 9), Petra Kvitová (12), Karolína Muchová (20) a Markéta Vondroušová (21).

Do deblu jsou jasnými favoritkami Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Druhý pár složí singlistky, přičemž asi lze vyškrtnout Kvitovou, která se čtyřhře nevěnuje.

Kdyby byla volba na Plíškové, vzala by si k sobě Muchovou: „K Mušce mám nejblíž. Už loni, než hry odložili, jsem zvažovala, že nastoupíme spolu. Ale rozumím si i s Markétou a nejde jen o lidskou stránku. Musíme se nějak domluvit.“

Otazníků zůstává řada. O olympijské sestavě rozhodne též zdravotní stav zmíněných hráček.

Kočování po okruhu je v době bublin a karantén ještě složitější než obvykle. Přesun do Tokia je v nabitém kalendáři tak trochu navíc. Přesto se ho žádná Češka předem nevzdává. „Ačkoliv je to náročné, chci letět,“ potvrzuje Plíšková. „I proto, že za tři roky už sama sebe na hrách úplně nevidím.“

Konkurence je velká. Pro singl jsou v záloze například Krejčíková (39. na žebříčku) a Marie Bouzková (56.). Proto by ženy mohly navázat na stříbro Andrey Hlaváčkové s Lucií Hradeckou z Londýna a na bronzový sběr v Riu, kde třetí místo vybojovali Kvitová, Barbora Strýcová s Lucií Šafářovou a Hradecká s Radkem Štěpánkem v mixu.

Zatím není vůbec jisté, zda se do turnaje pod pěti kruhy protlačí jediný mužský adept Jiří Veselý. A ještě obtížnější by bylo vmáčknout se mezi šestnáct dvojic soutěžících ve smíšené čtyřhře.

I tak lze Pálovu skupinu sledovat s nadějemi. Kvitová prohlásila, že po olympijském zlatu dychtí víc než po třetím grandslamovém titulu. Plíškové by mohly vyhovovat podmínky – nejlépe se cítí na betonu a nevadí jí horko. Muchová i Vondroušová už na velkých akcích předvedly, co v nich vězí.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková s cenami pro finalistky čtyřhry na Australian Open.

Krejčíková se Siniakovou jsou letos na WTA Tour druhým nejlepším párem složeným z hráček stejné národnosti, po Japonkách Aojamaové se Šibaharaovou.

„Pokud v Tokiu nastoupíme, necháme na kurtu všechno. Medaile by byla super,“ říká Siniaková.

Olympijské místenky se budou přidělovat v červnu na základě pořadí WTA a ATP po Roland Garros.

Česká situace se zpřehlednila poté, co světová deblová dvojka Strýcová oznámila, že je těhotná.

Vondroušová po pařížském grandslamu může ztratit haldu bodů z předloňského postupu do finále. Po dlouhodobém zranění ale smí použít „chráněný žebříček“, díky němuž by se do Japonska dostala. „Ještě nevím, jestli ho použiju. Třeba ho nebudu potřebovat,“ pravila.

Stejně jako ostatní tenistky, fandila dřív při hrách krajanům u televize. Teď se sama může stát olympijskou hrdinkou.