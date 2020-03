Takhle se rozloučit nechci, říká Hejnová. Teď musí rychle z Afriky

dnes 0:00

Když jsme si volali, ještě to nevěděla. „Olympiádu právě odložili na rok 2021,“ řekli jsme Zuzaně Hejnové v úterý po poledni. „Oni už to rozhodli? Už dneska? Aha. No, je to rozumné i férové řešení,“ reagovala dvojnásobná mistryně světa v atletice, toho času na soustředění v Jižní Africe. Pak přidala: „Kdyby totiž oznámili, že Tokio bude letos na podzim, stejně by bylo nejisté.“