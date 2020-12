Sportovci na hrách v Tokiu budou testováni každých čtyři až pět dnů

Oznámili to dnes organizátoři her, které byly kvůli koronaviru přeloženy z letoška na příští rok.

Už dříve bylo zveřejněno, že na sportovce ani trenéry se nebude vztahovat povinnost čtrnáctidenní karantény. Tu v současnosti musejí absolvovat všichni zahraniční návštěvníci Japonska, aby se zamezilo šíření covidu-19.

Opatření proti šíření koronaviru při OH v Tokiu vyjdou na zhruba 100 miliard jenů (21 miliard korun). Předpokládá se, že her se zúčastní kolem 15 tisíc sportovců. O počtu doprovodu a diváků by se s ohledem na aktuální situaci mělo rozhodnout na jaře.