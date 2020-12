Obří kruhy jsou zpět v tokijském přístavu, olympiáda se zase blíží

Do tokijského přístavu se vrátily obří olympijské kruhy, aby připomínaly konání her, které japonští pořadatelé byli nuceni o rok odložit kvůli pandemii koronaviru. Patnáct metrů vysoká a 32 metrů dlouhá konstrukce byla nainstalována zpět na původní místo poté, co byla před čtyřmi měsíci odstraněna kvůli údržbě a bezpečnostní kontrole.