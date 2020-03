Varianta Tokio 2022. Proč může být odklad olympijských her dvouletý

Kanadský olympijský výbor v pondělí spustil lavinu, která patrně zavalí letošní olympiádu a odstartuje proces jejího přeložení na jiný termín. „Nepustíme naše sportovce na hry, pokud budou v roce 2020. Jde o ochranu celé společnosti,“ vyhlásili Kanaďané.

V podobném duchu vystoupili Australané a Poláci.

Vygradovaly tak hlasy z minulého týdne, kdy odklad her doporučili například Norové, Brazilci, Slovinci, Britové, federace Světová atletika (bývalá IAAF) i někteří členové MOV.

Jen 47 procent olympijských kvalifikací je nyní dokončeno, restrikce v řadě zemí omezují možnosti na trénink.

Vystaveni takovému tlaku už i japonský premiér Šinzo Abe a prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach na veřejnosti připustili, že zvažují možnosti odkladu her.

A Češi? „Budeme se řídit rozhodnutím MOV. Jsme flexibilní a připraveni na každou variantu,“ uvedl včera Jiří Kejval, předseda ČOV.

Spekulovalo se dokonce o uspořádání her v původním termínu od 24. července s předchozí povinnou 14denní karanténou všech aktérů a případně bez diváků. Jenže tato varianta se nejspíš přesouvá do sféry sci-fi.

Tokijská olympiáda očima Jiřího Kejvala předsedy ČOV a předsedy marketingové komise MOV "Preferoval bych, kdyby se situace co nejrychleji vrátila k normálu a hry začaly 24. června, k čemuž ale dnes situace moc nesměřuje. V tom případě bychom byli rádi, kdyby se hry konaly v nejbližším možném termínu. Dnes je v Japonsku 95 procent nákladů na pořádání her už vynaloženo s tím, že se budou pořádat letos od začátku července. Je však potřeba sledovat jak ekonomický, tak politický rozměr tohoto problému. My chceme, aby se her mohlo zúčastnit všech 206 zemí - to znamená, že pandemie by měla být vyřešena na celém světě. Naprosto prioritním parametrem je ochrana zdraví všech účastníků. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na briefingu během koronovirové pandemie. Parametrů, které o termínu konání her rozhodnou, je celá řada. Obávám se, že ani za měsíc nebudeme mít definitivní řešení. Momentálně nevidím světlo na konci tunelu, situace s koronavirem je špatná. Ale když jsem telefonoval s Lausanne (sídlem MOV), říkali mi, že oni naopak vidí výrazné zlepšení v Japonsku, Číně, Koreji. S takovou situací jsme se setkali v historii olympijského hnutí poprvé. Ve hře jsou japonští organizátoři, MOV, top partneři, majitelé televizních práv, pojišťovny, národní olympijské výbory a jejich země, které mají nyní každá svá vlastní nařízení. Těch zúčastněných stran jsou stovky a všichni se musíme dohodnout na případném náhradním řešení."

Ovšem ani úplné zrušení her nikdo nepřipouští, protože MOV, byť je proti zrušení pojištěn, by tak vyhodil z okna miliardy dolarů. Zásah do japonské ekonomiky by podle odhadů činil až 75 miliard dolarů.

S vysokou pravděpodobností tedy dojde k přeložení her. Což si vyžádá výraznou reformu kalendáře velkých akcí.

Otázka nyní zní: Kdy to napáchá nejmenší škody?

Zvažované odložení o 45 dnů nebo na listopad 2020 by dalo příliš malý prostor na vyřešení všech vzniklých logistických problémů. A navíc - či spíše v první řadě - se proti němu údajně vyslovily i mocné televizní společnosti, především americká NBC, která coby vlastník vysílacích práv pro Spojené státy přispívá do rozpočtu her částkou 1,3 miliardy dolarů.

Hry tedy patrně budou v jiném roce. Mnozí experti se přiklánějí spíše k letopočtu 2022 než 2021.

Hlavní důvod? V létě 2021 se mají konat mistrovství světa ve dvou největších olympijských sportech, tedy atletice (v americkém Eugene) a plavání (v japonské Fukuoce). Naopak v sudých letech atleti a plavci světové šampionáty nemají.

„Kdyby byly z rozhodnutí MOV zrušeny či přesunuty tak důležité šampionáty, znamenalo by to pro MOV těžké penále,“ podotkl Harujuki Takahaši, významný člen organizačního výboru tokijských her v rozhovoru pro Wall Street Journal a navrhl konání her v roce 2022.

V něm jsou pro změnu ve sportovním kalendáři například všesportovní Asijské hry v čínském Chang-čou a Hry Commonwealthu v Birminghamu. Ale úprava jejich termínu by byla menším zlem.

Odkladu olympiády až na rok 2022 nahrává, že fotbalové mistrovství světa se v něm plánuje netradičně až na zimu.

Zrodil by se tak sportovní superrok.

V únoru 2022 zimní hry v Pekingu.

V červenci a srpnu letní hry v Tokiu.

A v listopadu a prosinci fotbalový svátek v Kataru.

Největším problémem je olympijská vesnice v Tokiu. Zdejší tři tisíce bytů, určených pro 11 tisíc olympioniků, už bylo prodáno, letos v září se do nich mají stěhovat majitelé.

Bylo by nutné rychle vybudovat jinou, což by možná zvládla Čína, ale Japonci o tom pochybují. Museli by tudíž oznámit kupcům, že převzetí bytů bude o dva roky odloženo, a nabídnout jim buď odstoupení od smlouvy a navrácení peněz, nebo značně vysoké refundace.

Do potíží se mohou dostat i některé menší mezinárodní federace olympijských sportů, mezi něž MOV vždy po skončení her rozděluje 600 milionů dolarů. Pro mnohé z nich je tento tok peněz klíčový pro každoroční fungování. I zde by muselo dojít ke kompromisům, případně k vyplacení určitých záloh.

Teď jde o to, zda každá ze zainteresovaných stran, od NBC a partnerů her až po sportovce, byla připravena učinit určité oběti a zachránit tak hry.



Lídři MOV přislíbili, že učiní rozhodnutí o hrách do čtyř týdnů.

„Konání her v řádném termínu není ani žádoucí ani realizovatelné,“ prohlásil Sebastian Coe, předseda federace Světová atletika.



„Bylo by nesmírně nezodpovědné pořádat hry letos,“ podotkl profesor Lawrence O. Gostin, přední činovník WHO a v minulosti poradce generálního sekretáře OSN v období krize viru Ebola. „Podporoval jsem konání her v Riu 2016 navzdory viru Zika, ale Covid-19 je pandemie, ke které dochází jednou za století.“

Zatím pouze jednou v historii se olympijské hry konaly dva roky po sobě, když došlo k úpravě rytmu zimních her a po Albertville 1992 následoval Lillehammer 1994.

Tehdy tato změna přinesla pro MOV vítaný ekonomický impulz.

Nyní je situace jiná. Půjde o limitování škod.