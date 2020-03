Chaos v olympijských kvalifikacích. Cesty do Tokia lemuje nejistota

Ruší se spousta posledních možností, jak zabojovat o hry pod pěti kruhy a sportovní federace prodlužují termíny.

Otázkou zůstává, jak se kvalifikace vyvinou dál a jakou šanci budou mít čeští reprezentanti. Mimo jiné jsou zrušeny dubnové evropské kvalifikace v jachtingu, stolním tenisu, šermu, judu a zápasu. Nejistá je evropská dodatečná kvalifikace v rychlostní kanoistice, která měla být 6. a 7. května v Račicích.

„Situace je velice složitá a variant je hodně. Nikdo neví, co a jak bude,“ řekl Nikolas Endal z České asociace stolního tenisu.

Stolní tenisté měli hrát o čtyři místa v kvalifikaci v Moskvě začátkem dubna, ale turnaj nebude. Možná se uskuteční v týdnu před závěrečnou světovou kvalifikací, která je v plánu v květnu v Dauhá. „Nebo se může využít světového žebříčku,“ vysvětloval Endal. Tato varianta by měla do Tokia posunout Hanu Matelovou a Pavla Širučka.

Atleti plní limity od loňska a doplňovat se bude na základě žebříčku zveřejněného 1. července. Problém mají zejména maratonci, kterým končí kvalifikační období 31. května a nyní nemají, kde limit zaběhnout.

Jsou ohroženy testovací závody v Tokiu V Tokiu pandemie koronaviru ohrožuje testovací závody pro letní olympijské hry. Naposledy byla zrušena soutěž sportovních gymnastů, která se měla jako Světový pohár ve víceboji uskutečnit 4. a 5. dubna. Nebudou ani dubnové turnaje ve volejbale a sedmičkovém ragby. Do začátku května by se mělo konat dalších 13 testovacích soutěží, ale vzhledem k vládním opatřením je pro sportovce prakticky nemožné se na ně dostat. V souvislosti se zrušenou akcí ve sportovní gymnastice organizátoři OH řekli, že se pokusí ve stejném termínu uspořádat "provozní test". Neupřesnili ale, zda se ho zúčastní sportovci. I za zrušené turnaje ve volejbale a ragby hodlají uspořádat náhradu, která by byla i za současné situace bezpečná. Další testovací soutěže by měly následovat v rychlém sledu. V dubnu by měli v Tokiu závodit například plavci, dráhoví cyklisté nebo střelci. Poslední generálkou by měl být 5. a 6. května atletický mítink. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i pořadatelé navzdory šíření koronavirové nákazy, která ochromuje sportovní dění o celém světě, trvají na konání OH v řádném termínu od 24. července. V úterý MOV vyzval sportovce, aby se připravovali na OH nejlépe, jak je to možné. Snesla se na něj za to vlna kritiky, protože možnosti tréninku jsou kvůli opatřením proti koronaviru velmi omezené a sportovci se obávají o své zdraví.

„Nedokážu si představit, jakým způsobem to bude fungovat, s jakým řešením světová atletika přijde. Ve chvíli, kdy lidi nemají kde závodit, tak to nebude spravedlivé. Pokud člověk půl roku trénuje a má jednu ránu, jeden maraton jako Marcela Joglová, a nebude mít možnost vystartovat a někde ten výkon podat, je to ztráta času, úsilí a tak dále,“ podotkl šéftrenér Jan Netscher.

Jachtaři měli mít poslední šanci zabojovat o Tokio v Janově v polovině dubna. O náhradním závodu jachtařská federace zatím nerozhodla. Spekuluje se o Medembliku začátkem června nebo německém Kielu koncem června.

„Pokud by se termín olympijských her nezměnil, pak není jasné, jak by poslední kvalifikovaní jachtaři dopravili své lodě z Evropy do Japonska. Cesta kontejneru, kterým se běžně lodě do zámoří posílají, trvá přibližně dva měsíce,“ uvedla Eva Skořepová z Českého svazu jachtingu.

Jediným dosud kvalifikovaným českým jachtařem je windsurfař Karel Lavický, který závodí ve třídě RS:X a připravuje se již na svou třetí olympiádu. Kontejner s doprovodným člunem a dalším vybavením pro Lavického je již naložen v Newcastlu a měl by v nejbližší době odplout, aby mohl absolvovat Světový pohár na Enošimě 14. až 21. června. V Japonsku chce pak před olympiádou trénovat.

Judo má zrušeny kvalifikační turnaje do konce dubna a ME v Praze je přeloženo z prvního květnového víkendu na 19. až 21. června. Mezinárodní federace prodloužila sbírání bodů do žebříčku o měsíc do konce června.

Šermířům se měl uzavřít žebříček pro olympiádu už 4. dubna, ale poslední turnaje se nekonaly. Evropská kvalifikace v Madridu 18. a 19. dubna byla též zrušena. Mezinárodní federace FIE zažádala MOV o posunutí termínů kvalifikací stejně jako moderní pětibojaři, z kterých se zatím kvalifikoval Martin Vlach díky bronzu z loňského mistrovství Evropy. Šermíři jsou dosud bez účastnického místa.

Nejasno je u tenistů, kteří se kvalifikují na základě žebříčků ATP a WTA, ale turnaje se ruší a přeloženo bylo Roland Garros, po kterém měla být uzávěrka. Turnaje se ruší i golfistům, ale Klára Spilková by se měla z žebříčku kvalifikovat.