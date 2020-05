POHLED: Olympijský návrat ke kořenům? Odér peněz bude cítit vždy a všude

„Už se bavíme s pořadateli Paříže 2024 o tom, co za nová opatření chystaná pro Tokio bychom mohli použít u nich. Jak by mohli těžit z nových přístupů. Díváme se na redukci nákladů – nebo lépe řečeno na to, jak se vrátit k podstatě her,“ uvedl šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.