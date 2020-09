Roušky a horko? Nebezpečná kombinace, varuje expert před OH v Tokiu

10:14

Pokud by si účastníci olympijských her v Tokiu museli za rok kvůli riziku nákazy koronavirem chránit dýchací cesty, mohlo by to pro ně podle Masudžiho Hattoriho mít vážné zdravotní následky. Japonský profesor z lékařské univerzity Hjógó proto vysílá varování před nebezpečnou kombinací očekávaného horka a případných roušek.