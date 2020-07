Zruší se hry v Tokiu? Nebudou ani ZOH 2022 v Pekingu, míní Pound

Jestliže by byla situace tak vážná, že by neumožnila zorganizování letní olympiády na přelomu července a srpna 2021, považuje Pound za nereálné její zásadní zlepšení o necelý půlrok později. Zimní olympiáda v Číně je naplánovaná na 4. až 20. února 2022.

Richard Pound

„Pokud by byl problém s covidem v červenci a srpnu příštího roku v Tokiu, je těžké si představit, že by to nemělo dominový efekt ve stejném regionu o pět měsíců později,“ řekl Pound serveru insidethegames.

Příštími zimními olympijskými hrami se Mezinárodní olympijský výbor zatím nezabývá, protože má dost starostí s vyřešením bezprecedentního ročního odkladu letní olympiády. Navíc je tam příliš mnoho neznámých.

Pokud vývoj pandemie koronaviru umožní uspořádání OH v Tokiu, může být krátká pauza před zimním vydáním her výhodou. „Udrží světovou pozornost a povědomí o olympijských hrách na velmi vysoké úrovni,“ nechal se v květnu slyšet prezident MOV Thomas Bach.

Japonci se podle průzkumu staví proti hrám

Mezi japonskou veřejností však stoupá negativní trend. V nejnovějším průzkumu agentury Kjódó se 70 procent respondentů vyjádřilo pro to, aby byly hry znovu přeloženy nebo úplně zrušeny.

Pouze 23,9 procenta lidí v celonárodním průzkumu uvedlo, že by se měly hry příští léto konat. Pro další odložení OH se vyslovilo 36,4 procenta Japonců, 33,7 procenta obyvatel země by bylo pro definitivní zrušení sportovního svátku.

Ze skupiny, jež je proti organizaci her v roce 2021, se 75,3 procenta domnívá, že v té době ještě nebude globální zdravotní situace pod kontrolou. Téměř 13 procent lidí tvrdí, že by se japonská vláda měla soustředit právě na boj proti šíření viru, 5,9 procenta udává jako důvod odmítnutí zvýšené náklady po odložení her z letošního léta na termín 23. července až 8. srpna 2021.

Koncem června uspořádala agentura Kjódó společně s televizní stanicí Tokyo MX telefonický průzkum, v němž se pro zrušení či další odložení her vyslovilo 51,7 procenta obyvatel Tokia.