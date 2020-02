Basketbalisté zahájí přípravu před kvalifikací OH na začátku června

V kvalifikaci v Kanadě čekají český tým v základní skupině v druhý hrací den ve středu 24. června Turci a o den později Uruguay. Semifinále je na programu v sobotu 27. června a finále hned další den. Na olympijské hry do Tokia, které se konají na přelomu července a srpna, postoupí jen vítěz. Druhou skupinu tvoří Řecko, Čína a domácí Kanada.

„Před olympijskou kvalifikací se sejdeme začátkem června a budeme se připravovat zhruba tři až čtyři týdny. Bude to poměrně intenzivní, protože času není úplně nazbyt. Na začátku nás čeká přibližně deset dnů přípravný kemp v České republice,“ řekl novinářům manažer českého týmu Michal Šob po zápase ve Vilniusu v kvalifikaci mistrovství Evropy.

Během prvního kempu se Češi utkají v přípravě s Finskem. „Měli bychom hrát jedno utkání pro diváky 10. června. Pravděpodobně to bude v pardubické aréně, kde jsme se zabydleli. Ještě jedno utkání bude za zavřenými dveřmi v Nymburce,“ prohlásil Šob.

Následně bude Ginzburgův tým hrát 13. a 14. června na turnaji v Hamburku. „Bude tam startovat také Nový Zéland, Polsko a Německo. Do Victorie se přesuneme kvůli aklimatizaci už 17. června a 20. června bychom ta měli sehrát jedno přípravné utkání s Čínou,“ doplnil Šob.

Hledání soupeře na generálku pod něj nebylo jednoduché. „Hrát s Kanadou, na kterou bychom mohli narazit v průběhu druhého pavouka, nedávalo moc smysl. Spojené státy americké žádný program nemají, ač jsme to zkoušeli,“ prohlásil Šob k těžkostem jediné ze čtyř kvalifikačních skupin hraných mimo Evropu.

„Máme v Kanadě už zařízené téměř všechno včetně letenek, hotelů a domluvených tréninkových časů ještě před oficiálním startem programu FIBA. Největší zádrhel byla doprava, protože Victoria je na ostrově. Budeme používat letecké spoje s dvěma přestupy. Byla varianta se z Vancouveru do Victorie přesunout i trajektem, ale to jsme nakonec zavrhli,“ popsal Šob.

Na období má národní tým dvě varianty programu. „Ta veselejší je, když postoupíme na olympiádu. V tom případě bychom začali přípravu po návratu z Kanady hned týden poté. Týden bychom se připravovali v České republice a odjeli bychom na přípravný turnaj do Asie, který ještě nechci specifikovat. Potom bychom cestovali rovnou na olympijské hry,“ prohlásil Šob.

Pokud by se sen o účasti pod pěti kruhy Ginzburgovu výběru nesplnil, čeká test širší reprezentační kádr. „Máme připravenou variantu přípravných utkání pro hráče, kteří dlouhodobě v národním týmu nedostávají tolik minut. Hlavně pro hráče mladších ročníků. Využili bychom zbytek léta v tomto směru produktivně,“ doplnil Šob.

Chystat se ale musí basketbalisté pro potřeby olympiády dopředu bez ohledu na výsledek kvalifikace. „V rámci reprezentačního okna jsme absolvovali focení pro potřebu olympijského týmu a zkoušeli si oblečení pro zahájení. Doufejme, že si to na sebe i oblečeme,“ přál si Šob.

„V Japonsku pak zařizuje všechno olympijský výbor. My ale do konce března musíme vyplnit všechny registrační formuláře pro všechny hráče, kteří teoreticky můžou startovat, takže se bavíme o nějakých pětatřiceti sportovcích a realizačním týmu. Čeká nás dost práce na dokumentech a doufám, že nebude zbytečná,“ doplnil.

Nedokáže odhadovat, jestli do programu nezasáhne současná hrozba koronaviru. „Doufám, že ta epidemie pomine. Kdyby pokračovala dál směrem do Evropy, tak se zavedou bezpečností opatření na všech frontách. V Itálii už nějaké případy jsou a omezuje to i sportovní dění. Doufejme, že nic takového nenastane. Pokud by něco takového nastalo, bude to FIBA řešit oficiální cestou a vydá nějaká doporučení,“ dodal Šob.